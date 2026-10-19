A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 ottobre;
nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 22:00-5:00;
dalle 23:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Lomazzo nord.
Si ricorda la chiusura di Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, in modalità continuativa, fino al 14 novembre, per attività di riqualifica degli impianti di stazione;
dalle 22:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre;
dalle 23:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 ottobre;
dalle 22:00 di domenica 25 alle 5:00 di lunedì 26 ottobre:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, dopo l”uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro, verso Lainate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.