A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEGLI SVINCOLI DI SARONNO E FINO MORNASCO

Roma, 7 novembre 2025 – Ssulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Chiasso.

In alternativa, entrare dagli svincoli di Turate o Origgio/Uboldo;

-dalle 21:00 di mercoledì 12 novembre alle 5:00 di giovedì 13 NOVEMBRE, sarà chiusa la stazione in entrata di Fino Mornasco in entrambe le direzioni, Milano e Chiasso. In alternativa, entrare dagli svincoli di Como centro o Lomazzo nord. – sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco in uscita per chi proviene da Como.

In alternativa, uscire dallo svincolo di Lomazzo nord;

-dalle 21 :00 di giovedì 13 novembre alle 5:00 di venerdì di venerdì 14 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Chiasso;

In alternativa, entrare dagli svincoli di Turate o Origgio/Uboldo;

-Dalle 21:00 di venerdì 14 novembre alle 5:00 di sabato 15 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Chiasso.

In alternativa, entrare dagli svincoli di Turate o Origgio/Uboldo.