A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEGLI SVINCOLI DI LOMAZZO NORD E TURATE

Roma, 25 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di giovedì 26 e venerdì 27 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Chiasso: Fino Mornasco;

in entrata per Milano: Lomazzo sud;

in uscita per chi proviene da Lainate: anticipare l’uscita a Lomazzo sud oppure proseguire verso Chiasso e uscire a Fino Mornasco;

dalle 23:00 di giovedì 26 alle 5.00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in uscita per chi proviene da Como, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di uscire a Fino Mornasco oppure proseguire verso Milano e uscire a Turate;

-dalle 22 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in uscita per chi proviene da Como, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Lomazzo nord oppure proseguire verso Milano e uscire a Saronno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.