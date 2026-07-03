A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE COMO CENTRO E TURATE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE COMO CENTRO E TURATE
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in uscita per chi proviene da Lainate e chiuso anche il Ramo di uscita della bretella camionale di Como Centro, verso viale Colombo.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura dell’uscita di Como Centro, uscire a Fino Mornasco o a Lago di Como o ancora a Como Monte Olimpino;
per la chiusura del Ramo di uscita (bretella camionale di Como Centro), verso viale Colombo, uscire a Fino Mornasco e percorrere la viabilità ordinaria;
-dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Como.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Lainate: Origgio;
in entrata verso Chiasso: Fino Mornasco;
in uscita per chi proviene da Como: Lomazzo nord o Saronno.