A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO LARIO OVEST ED ENTRATA FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO LARIO OVEST ED ENTRATA FINO MORNASCO
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 20:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo nord, verso Lainate;
-dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Lainate/Milano: Lomazzo nord;
in entrata verso Chiasso: Como Centro;
-dalle 20:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo nord, verso Lainate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.