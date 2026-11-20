A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO LARIO EST, TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 ED ENTRATA COMO CENTRO

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 20:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 NOVEMBRE

-sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE

-sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso.

DALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

In considerazione della suddetta chiusura verso Lainate, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria, verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso potrà seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la viabilità ordinaria.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria, in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco.

NELLE DUE NOTTI DI VENERDI’ 27 E SABATO 28 NOVEMBRE, CON ORARIO 23:00-6:00 E DALLE 22:00 DI DOMENICA 29 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria, verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.