A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO LARIO EST, FINO MORNASCO, UBOLDO, ORIGGIO E LOMAZZO NORD

Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 28 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 29 LUGLIO

-sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Como/Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza;

-sarà chiusa Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita, per chi proviene da Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Lainate: Lomazzo nord;

in uscita per chi proviene da Lainate, anticipare l’uscita allo svincolo di Lomazzo nord, oppure proseguire in A9 verso Chiasso e uscire a Como Centro.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 30 LUGLIO

-saranno chiusi gli svincoli di Uboldo e di Origgio, in entrata verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa, chi è diretto verso Lainate/Milano, potrà entrare a Saronno, sulla stessa A9, oppure a Lainate Arese o Fiera Milano sulla A8 Milano-Varese, mentre chi è diretto verso Varese, potrà entrare a Castellanza, in A8.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 31 LUGLIO

-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Lainate, anticipare l’uscita a Lomazzo sud.

In ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Chiasso e uscire a Fino Mornasco;

per chi proviene da Chiasso, anticipare l’uscita a Fino Mornasco.

In ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Lainate e uscire a Turate.