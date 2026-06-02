A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTUNE DEL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE

Roma, 2 giugno 2029 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Fati”, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di venerdì 5 e sabato 6 giugno, con orario 23:00-6:00;

-dalle 22:00 di domenica 7 alle 5:00 di lunedì 8 giugno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.