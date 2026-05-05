A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURA NOTTURNA TRATTO SARONNO-ALLACCIAMENTO A8 VERSO LAINATE. A8 MILANO-VARESE: CHIUSURA NOTTURNA LAINATE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURA NOTTURNA TRATTO SARONNO-ALLACCIAMENTO A8 VERSO LAINATE. A8 MILANO-VARESE: CHIUSURA NOTTURNA LAINATE
Roma, 5 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 5:00 di sabato 9 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Lainate/Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Saronno, percorrere la SP27 Bustese verso Uboldo/Rescaldina/Castellanza ed entrare in A8 Milano-Varese allo svincolo di Castellanza.
Si ricorda la chiusura sulla A8, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate, verso Milano, per lavori di installazione delle nuove barriere antirumore.
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiusa Lainate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Varese: Legnano, sulla stessa A8;
in entrata verso A9/Chiasso: Saronno, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;
in uscita per chi proviene da Varese, anticipare l’uscita a Legnano, percorrere la SS33 del Sempione verso Rho e la SP109 in direzione Lainate.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest e uscire allo svincolo 33 del Sempione;
in uscita per chi proviene da A9/Chiasso, in considerazione della suddetta chiusura del tratto Saronno-allacciamento A8, uscire obbligatoriamente a Saronno e raggiungere Lainate percorrendo la SP233 Varesina.