A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURA NOTTURNA FINO MORNASCO

Roma, 7 luglio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 luglio, sarà chiusa Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Como Centro, al km 33+800, o di Lomazzo nord, al km 25+400.