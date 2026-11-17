A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURA NOTTURNA FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURA NOTTURNA FINO MORNASCO
Roma, 17 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco, in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Chiasso/Como, per consentire lavori di rifacimento impianti di stazione.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Lainate: Lomazzo nord;
in entrata verso Como/Chiasso: Como Centro;
in uscita per chi proviene da Chiasso/Como: uscire a Como Centro, oppure proseguire in A9 verso Lainate e uscire a Lomazzo nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.