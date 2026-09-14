A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURA NOTTURNA FINO MORNASCO

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso, e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Lainate/Milano: Lomazzo nord;

in entrata verso Chiasso: Como Centro;

in uscita per chi proviene da Lainate: Lomazzo nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.