A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 16, alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.