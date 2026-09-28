A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI TURATE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI TURATE
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Lainate: Saronno;
in entrata verso Chiasso: Lomazzo sud o Lomazzo nord;
in uscita per chi proviene da Lainate, anticipare l’uscita a Saronno.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A9 verso Chiasso e uscire a Lomazzo sud;
in uscita per chi proviene da Chiasso, anticipare l’uscita a Lomazzo nord;
in ulteriore alternativa, proseguire sulla A9 verso Lainate e uscire a Saronno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.