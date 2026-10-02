A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SARONNO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SARONNO
Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 5 alle 5:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare Turate o Origgio Uboldo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.