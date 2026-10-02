A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI COMO CENTRO

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 5:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in uscita per chi proviene da Lainate e chiuso anche il Ramo di uscita della bretella camionale di Como Centro, verso viale Colombo.

In altrenativa:

per la chiusura dell’uscita di Como Centro, uscire a Fino Mornasco o a Lago di Como o ancora a Como Monte Olimpino;

per la chiusura del Ramo di uscita (bretella camionale di Como Centro), verso viale Colombo, uscire a Fino Mornasco e percorrere la viabilità ordinaria.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.