A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TURATE-LOMAZZO NORD VERSO CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TURATE-LOMAZZO NORD VERSO CHIASSO
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Turate e Lomazzo nord, verso Como/Chiasso.
Di conseguenza, sarà chiuso il Ramo che dalla A36 Pedemontana Lombarda immette sulla A9, verso Chiasso.
Si precisa che lo svincolo di Turate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Isonzo, via San Maurizio, via Como, SP33 verso Lomazzo, SP30, SP23 verso Guanzate e rientrare in A9 allo svincolo di Lomazzo nord;
per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Como/Chiasso: Lomazzo nord;
per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Lainate: Saronno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.