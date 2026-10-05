A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SARONNO-TURATE VERSO CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SARONNO-TURATE VERSO CHIASSO
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e Turate, verso Como/Chiasso.
Si precisa che lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Saronno, percorrere la viabilità ordinaria: SP233, via Angelo Volonterio, SP30, via Vittorio Veneto e rientrare in A9 a Turate;
per la chiusura dell’entrata di Saronno verso Como/Chiasso: Turate;
per la chiusura dell’entrata di Saronno verso Lainate: Origgio Uboldo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.