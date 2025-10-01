A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SARONNO-ALLACCIAMENTO A8 MILANO-VARESE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SARONNO-ALLACCIAMENTO A8 MILANO-VARESE
Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese verso Lainate.
Si precisa che la stazione di Saronno sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Saronno, percorrere la SP233 in direzione di Milano, proseguire lungo la SS527 verso Varese ed entrare sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Castellanza;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Lainate: Castellanza o Legnano, sulla A8 Milano-Varese;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Chiasso: Turate, sulla stessa A9 Lainate-Como-Chiasso;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Varese: Castellanza o Legnano, sulla A8 Milano-Varese