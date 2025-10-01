A9 LAINATE COMO CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORIGGIO-LOMAZZO NORD VERSO CHIASSO
Roma 1 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Origgio e Lomazzo nord verso Chiasso.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Origgio, percorrere la SP233 in direzione di Como, via Milano seguendo le indicazioni per Turate/Como, immettersi lungo la SP32 in direzione di Lomazzo, SP30 verso Como ed SP23 e rientrare in A9 dallo svincolo di Lomazzo. nord.