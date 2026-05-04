A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORIGGIO-LOMAZZO NORD VERSO CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORIGGIO-LOMAZZO NORD VERSO CHIASSO
Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Origgio e Lomazzo nord, verso Chiasso.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Origgio, percorrere la viabilità ordinaria: SP233 verso Saronno/Gerenzano, via Milano in direzione Turate, via Como, SP33 verso Lomazzo, SP30, SP23 in direzione Guanzate e rientrare in A9, verso Chiasso, allo svincolo di Lomazzo nord.