A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LOMAZZO SUD-COMO CENTRO VERSO CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LOMAZZO SUD-COMO CENTRO VERSO CHIASSO
Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Como Centro, verso Chiasso.
L’area di servizio “Lario est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 verso Lomazzo, SP30 in direzione Cadorago-Fino Mornasco, SP35 verso Como e rientrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Como Centro.