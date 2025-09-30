A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LOMAZZO NORD-SARONNO VERSO LAINATE
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno, verso Lainate.
Si precisa che lo svincolo di Lomazzo nord sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni – Lainate e Chiasso.
In alternativa, si consiglia:
-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23, SP30 verso Milano, SP32, SP29, via Como, SP233 seguendo le indicazioni per A9 e rientrare in A9 a Saronno;
-per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord verso Lainate: Saronno;
-per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord verso Chiasso: Fino Mornasco.