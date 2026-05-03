A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LOMAZZO NORD-SARONNO VERSO LAINATE
Roma, 3 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno, verso Lainate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23, SP30 verso Lomazzo, SP33, via Como in direzione Turate, via Milano, SP233 verso Gerenzano, SP233 in direzione Saronno e rientrare in A9 verso Lainate allo svincolo di Saronno.