A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LOMAZZO NORD-SARONNO E CHIUSA L’ENTRATA DI LOMAZZO NORD E TURATE

Roma, 15 luglio 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno, verso Lainate.

Si precisa che gli svincoli di Lomazzo nord e Turate, saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Lainate-Chiasso.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo nord, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP23 e SP30 verso Lomazzo, SP33 in direzione Turate, SP233 Varesina verso Saronno e rientrare in A9 attraverso lo svincolo di Saronno;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord e Turate, verso Lainate: Saronno;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord e Turate, verso Chiasso: Fino Mornasco.