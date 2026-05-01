A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE
Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.