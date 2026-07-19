A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 VERSO LAINATE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 VERSO LAINATE
Roma, 19 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione dei viadotti, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.
Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco.