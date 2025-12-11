A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 TANGENZIALE DI COMO
Roma, 11 dicembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle gallerie, dalle 23:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.
Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco.