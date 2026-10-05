A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FINO MORNASCO-TURATE VERSO LAINATE

Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fino Mornasco e Turate, verso Lainate.

Si precisa che le entrate di Fino Mornasco e di Lomazzo nord saranno contestualmente chiuse in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria a Fino Mornasco, percorrere la viabilità ordinaria: via Livescia, via Marco Polo verso Fino Mornasco, SP35, SP31 verso Bregnano, SP32, SP33, via Como, via San Maurizio, via Isonzo verso Turate ed entrare in A9 allo svincolo di Turate, verso Lainate;

per la chiusura dell’entrata di Fino Mornasco e di Lomazzo nord verso Lainate: Turate;

per la chiusura dell’entrata di Fino Mornasco e di Lomazzo nord verso Chiasso: Como Centro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.