A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO MONTE OLIMPINO-CHIASSO VERSO CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO MONTE OLIMPINO-CHIASSO VERSO CHIASSO
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, percorrere via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.