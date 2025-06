A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO MONTE OLIMPINO-CHIASSO VERSO CHIASSO/SVIZZERA

Roma, 3 giugno 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Fati”, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, percorrere via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.