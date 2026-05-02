A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO CENTRO-LOMAZZO NORD VERSO LAINATE

Roma, 2 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Lomazzo nord, verso Lainate. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni; sarà chiusa anche l’entrata di Fino Mornasco verso Lainate.

Inoltre, sarà chiuso il Ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como.

L’area di servizio “Lario ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria: SP35 verso Fino Mornasco, SP30 in direzione Cadorago-Lomazzo, SP23 verso Guanzate ed entrare in A9 verso Lainate allo svincolo di Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli di Como Centro e Fino Mornasco, verso Lainate: Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.