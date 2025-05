A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO CENTRO-LOMAZZO NORD

A59 TANGENZIALE DI COMO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9

Roma, 10 maggio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A59 Tangenziale di Como, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Lomazzo nord, verso Lainate.

L’area di servizio “Lario ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata verso Lainate mentre l’entrata di Fino Mornasco sarà chiusa in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere viabilità ordinaria: SP35 verso Grandate-Fino Mornasco-Cadorago e SP30 in direzione Caslino-Lomazzo e rientrare in A9 allo svincolo di Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro e di Fino Mornasco verso Lainate: Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata di Fino Mornasco verso Chiasso: Como Centro.

Sulla A59 Tangenziale di Como:

-sarà chiuso, per chi proviene da Villa Guardia e da Albese con Cassano, il ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Lainate.

In alternativa, entrare allo svincolo di Lomazzo nord, sulla A9.