A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 14 dicembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.

Si precisa che, in considerazione della chiusura del tratto Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, le entrate di Como Centro saranno chiuse in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.