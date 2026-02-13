A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;

verso Lainate: entrare a Fino Mornasco.