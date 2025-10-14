A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO VERSO CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO VERSO CHIASSO
Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso verso Chiasso.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina di Chiasso;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: entrare a Fino Mornasco.