A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO VERSO CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO VERSO CHIASSO
Roma, 25 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco.