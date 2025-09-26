A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI LOMAZZO SUD-COMO CENTRO E LAGO DI COMO-LOMAZZO NORD
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Como Centro, verso Chiasso.
L’area di servizio “Lario est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 e SP35 verso Chiasso e rientrare in A9 a Como Centro;
-dalle 22:00 di martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Lomazzo nord, verso Lainate.
L’area di servizio “Lario ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Lomazzo nord.