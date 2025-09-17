A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI COMO MONTE OLIMPINO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO

Roma, 17 settembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 23:00 di sabato 20 alle 6:00 di domenica 21 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso la Svizzera, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, immettersi su via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.