A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE I TRATTI ALLACCIAMENTO A8-ORIGGIO E UBOLDO-ALLACCIAMENTO A8
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE I TRATTI ALLACCIAMENTO A8-ORIGGIO E UBOLDO-ALLACCIAMENTO A8
Roma, 23 giugno 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 26 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Origgio verso Chiasso.
Di conseguenza, per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A9 verso Chiasso.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto allacciamento A8-Origgio, anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese, percorrere la viabilità ordinaria: SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno/Origgio/Saronno ed entrare in A9 in direzione Chiasso allo svincolo di Origgio.
Chi supererà Lainate Arese, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marco Polo ovest, SS527 Bustese in direzione Uboldo/Saronno ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno;
per la chiusura del Ramo di immissione dalla A8/Varese sulla A9 verso Chiasso, anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, percorre la SS527 Bustese in direzione Rescaldina/Uboldo/Saronno ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Uboldo e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese verso Lainate.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, percorrere la SS527 Bustese in direzione Busto Arsizio ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza.