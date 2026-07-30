A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA STANOTTE PER TRE ORE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA STANOTTE PER TRE ORE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO
Roma, 30 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione di un pannello a messaggio variabile, dalle 21:00 alle 24:00 di questa sera, giovedì 30 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Saronno.