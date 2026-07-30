A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA STANOTTE PER TRE ORE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA STANOTTE PER TRE ORE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO
Roma, 30 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione di un pannello a messaggio variabile, dalle 21:00 alle 24:00 di questa sera, giovedì 30 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata in entrambe le direzioni, per chi proviene dalla viabilità ordinaria.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Saronno.
Si precisa che, chi proviene da Lainate, sulla A9, potrà regolarmente accedere all’entrata dello svincolo di Origgio, in direzione Lainate/Milano.