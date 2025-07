A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FINO MORNASCO

Roma, 4 luglio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 4, alle 5:00 di sabato 5 luglio, sarà chiusa la stazione di Fino Mornasco, in uscita per chi proviene da Chiasso/Como.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro.