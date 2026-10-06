A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO MILANO; A8 MILANO-VARESE: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DI ORIGGIO OVEST
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO MILANO; A8 MILANO-VARESE: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DI ORIGGIO OVEST
Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, martedì 6, alle 5:00 di mercoledì 7 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:
-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
Di conseguenza, chi proviene da Chiasso/Como dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Milano.
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia di uscire al successivo svincolo di Legnano, oppure immettersi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e uscire a Uboldo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.