A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FINO MORNASCO
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Laiante.
In alternativa si consiglia di uscire a Lomazzo nord o a Como Centro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.