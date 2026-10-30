A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FINO MORNASCO
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, sarà necessario chiudere l’uscita per chi proviene da Como di Fino Mornasco, per consentire attività propedeutiche alla rimozione del cantiere in entrata; si ricorda che, alle ore 5:00 di martedì 3 novembre, tornerà regolarmente accessibile l’entrata di Fino Mornasco, in entrambe le direzioni.
In alternativa alla chiusura dell’uscita, per chi proviene da Como, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.