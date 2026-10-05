A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FINO MORNASCO
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Como.
In alternativa, anticipare l’uscita a Como Centro, oppure proseguire in A9 verso Lainate e uscire a Lomazzo nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.