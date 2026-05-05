A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FINO MORNASCO
Roma, 5 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Como.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Como Centro, oppure proseguire sulla A9 verso Lainate e uscire a Lomazzo nord.