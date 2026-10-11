A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FINO MORNASCO
Roma, 11 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività nell’ambito dei lavori di riqualifica degli impianti della stazione di Fino Mornasco, dalle 20:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Chiasso/Como.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Como Centro o proseguire in A9 verso Lainate/Milano e uscire a Lomazzo nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.