A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI UBOLDO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI UBOLDO
Roma, 6 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Chiasso/Como.
In alternativa, anticipare l’uscita a Saronno, oppure immettersi sulla A8 Milano-Varese e uscire a Origgio ovest o a Legnano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.